Real Madrid larga em vantagem contra Napoli na Liga dos Campeões

O Real Madrid busca nesta terça-feira contra o Napoli carimbar a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Com vantagem de ter vencido por 3 a 1 na ida, o time espanhol terá o desafio de jogar no sempre hostil estádio de San Paolo, em Nápoles.

— Toda a cidade espera por este jogo, já dá pra sentir isso. Os torcedores vão nos ajudar muito e tenho certeza que o grito de "Campeões!" será ouvido até em Turim — declarou nesta segunda-feira o capitão no Napoli, o eslovaco Marek Hamsik, em coletiva de imprensa.

— O estádio do Napoli sempre pressiona muito, mas se estivermos concentrados e entrarmos em campo com intensidade, tudo vai dar certo. Temos que estar unidos para passar às quartas — disse o meia colombiano James Rodríguez, do Real Madrid, após a vitória por 4 a 1 de sábado sobre o Eibar, pelo Campeonato Espanhol.



Esta vitória, conquistada apresentando um bom futebol, encheu de moral o Real, que vinha sofrendo críticas após empatar em 3 a 3 com o Las Palmas, um resultado que lhe custou a liderança da Liga.

Trio BBC de volta



Agora na vice-liderança da Liga Espanhola, com um ponto a menos que o Barcelona, o atual campeão europeu quer seguir mostrando sua força continental e já mira um 12º título da Champions.

Após realizar diversas rotações no elenco nas últimas semanas, o técnico Zinedine Zidane contará com todas suas estrelas, começando pelo trio de ataque, formado por Karim Benzema, Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. O único desfalque já anunciado será o zagueiro Raphael Varane.

Benzema foi o destaque do Real no sábado contra o Eibar, anotando dois gols, enquanto Cristiano Ronaldo foi poupado e Bale não pôde jogar por suspensão. O craque português e o velocista galês chegarão descansados ao confronto com o Napoli.

O trio BBC entrará em campo na Itália com a missão de marcar pelo menos um gol que dê mais tranquilidade ao Real, diante de um Napoli que não terá outra opção a não ser atacar o gol adversário.

O técnico Maurizio Sarri, provavelmente, voltará a confiar no belga Dries Mertens para tentar passar pela boa defesa madrilenha.

Autor de dois gols no sábado na vitória sobre a Roma (2x1), Mertens precisou deixar o campo no fim do jogo devido a dores no tornozelo, mas não ficará de fora do confronto com o Real.

"Jogo quase impossível"

O belga estará acompanhado no ataque pelo espanhol José Callejón e Lorenzo Insigne.

— É um jogo quase impossível, porque eles (Real) sempre marcam, já são 46 jogos seguidos em que marcaram pelo menos um gol. São os favoritos, mas podemos complicar a vida deles. Vamos tentar incomodar um pouco — declarou Sarri nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa prévia à partida.

Os napolitanos esperam que não se repita o único precedente anterior, quando o Real Madrid de Emilio Butragueño eliminou o Napoli liderado por Maradona na primeira fase da Copa da Europa, em 1987/1988.

A vitória contra a Roma, que manteve a equipe napolitana na terceira colocação do Campeonato Italiano, sem dúvida dá confiança para encarar o gigante de Madri nesta terça-feira.

No estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid praticamente não deixou o Napoli jogar, mas, em casa, os italianos tentarão ter a posse de bola para chegar ao gol espanhol com a bola controlada, e não na base do chutão.

— Acho que temos cerca de 3% de chances de avançar, mas esses 3% estão aí — declarou Sarri.

Prováveis escalações

Napoli

Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam; Zielinski, Diawara e Hamsik; Callejón, Mertens e Insigne.

Técnico: Maurizio Sarri

Real Madrid

Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo; Modric, Casemiro e Kroos; Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Zinedine Zidane (FRA)

