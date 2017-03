Real Madrid quer brasileiro para substituir Pepe na zaga

Futebik

Segundo o periódico As, da Espanha, o Real Madrid já definiu o substituto de Pepe na zaga. O empresário do brasileiro Felipe Monteiro, do Porto, já estaria em contato com o clube espanhol para acertar os detalhes da transferência na janela de verão.

Segundo a publicação, Giuliano Bertolucci, que também é agente de jogadores como David Luiz, Willian, Marquinhos e Oscar, começaram a conversar em fevereiro. Ambas as partes teriam chegado a um acordo verbal, faltando apenas o Real e o Porto fecharem o negócio.



O Real Madrid vê em Felipe Monteiro o sucessor de Pepe, uma vez que o luso-brasileiro está de saída. O contrato dele com os portugueses vai até junho de 2021 e sua multa rescisória é de 50 milhões de euros. O veículo afirma que o clube estaria disposto a liberar o jogador por um valor entre 25 e 30 milhões de euros.



Nascido em São Paulo, ele se destacou enquanto jogou pelo Corinthians, de 2012 a 2016. Após enfrentar primeiros anos difíceis, ele se firmou na equipe titular em 2015 e acabou sendo importante na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano. Ele chegou ao Porto em maio de 2016.



