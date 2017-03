Renovação de contrato de Gustavo Scarpa com o Fluminense é regularizada e aparece no BID

Prorrogado

O novo contrato de Gustavo Scarpa com o Fluminense já foi regularizado e apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira.

O meia, principal nome do clube desde 2016, assinou a prorrogação do vínculo, válido agora até setembro de 2020, no último fim de semana.

Com 110 jogos e 23 partidas com a camisa do Fluminense, Gustavo Scarpa está vivendo seu melhor momento no clube das Laranjeiras. Após herdar a camisa 10, em setembro do ano passado, o meia cresceu ainda mais de rendimento e foi convocado por Tite para a Seleção Brasileira para jogo contra a Colômbia.

