Réver lamenta erros na decisão contra o Fluminense e pede atenção contra o San Lorenzo

A derrota do Flamengo para o Fluminense, na decisão da Taça Guanabara, no estádio Nilton Santos serviu de lição para os jogadores do elenco para que os erros da primeira etapa não seja repetida na estreia da Libertadores, contra o San Lorenzo, na próxima quarta-feira. O capitão Réver afirmou que o momento agora é de "virar a chave".

- Hoje não fizemos um grande jogo, porém a gente superou de outra forma. Hoje não foi na técnica, foi na raça. Conseguimos em determinados momentos superar na raça e empatamos o jogo. Acabamos pecando nas cobranças de pênaltis. A equipe do Fluminense foi mais eficiente e fez por merecer o título da Taça Guanabara nos pênaltis. Por mais que tenha sido ruim o jogo, que não conseguimos vencer, que era o nosso objetivos, tivemos coisas boas também. Agora é virar a chave para a Libertadores e não errar como erramos na tarde de hoje.

Réver ainda falou sobre a sua cobrança de pênalti, que acabou sendo defendida pelo Júlio César. Segundo o camisa 15, revelou que o goleiro o induziu a mudar de lado.

- Cada um tem sua responsabilidade, vou assumir a minha. Errei, fui infeliz na cobrança. No momento acabei trocando o canto, partida para a bola, olhei para o goleiro e ele me induziu, aí baixei a cabeça e acabei errando. só vai acontecer com quem bate.

- Infelizmente errei. Nesse momento não é ficar apontando o grande culpado. Sabemos que não fizemos um grande jogo e perdemos nas penalidades, que é loteria. Nem sempre você vai fazer o gol. Vamos focar na quarta-feira, no nosso objetivo deste ano, para não pecar como pecamos aqui hoje - completou e reforçou o pedido de atenção para a estreia do Flamengo na Libertadores.