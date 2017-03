Roger admite surpresa com início perfeito no Campeonato Mineiro

Ninguém segura

O treinador do Atlético-MG, Roger Machado, admitiu estar surpreso com o início avassalador do time no Campeonato Mineiro — o Galo venceu os oito jogos que disputou até aqui. Além disso, o comandante atleticano destacou que o feito é ainda mais difícil por se tratar de um time em início de trabalho.



— Estamos construindo um trabalho, e sempre é bom construir vencendo. O Campeonato Mineiro é muito difícil, bem organizado. As equipes do Interior sempre impõem dificuldades. A gente sempre espera um começo muito bom, mas está um pouquinho acima da expectativa com relação aos resultados — comemorou o treinador.

O Atlético-MG lidera a competição com 24 pontos, quatro a frente do vice-líder Cruzeiro. Além disso, o time já está classificado às semifinais do torneio. Na próxima rodada, o time recebe o URT, no domingo, às 16h.



