Roger Federer não teme chave complicada em Indian Wells

Número 10 do mundo, Roger Federer concedeu entrevista coletiva prévia a sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, contra o francês Stephane Robert ou o israelense Dudi Sela, e afirmou não ligar para chave da morte no evento.

¿Não importa. Passei por tantas chaves. Vim para Indian Wells para jogar contra esses caras, não importa se for semi, final ou na verdade nas oitavas", apontou Roger que nas oitavas pode ter Rafael Nadal e nas quartas Novak Djokovic.

"É bom voltar nesse ainda meu retorno. Estou curtindo o treino mais do que nunca e não posso esperar por essas partidas".

Contra Nadal são 35 partidas com 23 vitórias do espanhol e 12 do suíço que levou a melhor na final do Australian Open. O duelo mais cedo entre eles foi em Miami 2004 e caso aconteça em Indian Wells seria o mais prévio na chave desde então.

¿Não vou ver a maioria desses caras pois um vai elimnando o outro. Nesse ponto de vista a primeira mensagem que recebi é que seria Dudi Sela ou Stephane Robert na estreia", disse: "Daí Nadal estava na minha sessão eu disse Ok e Djokovic também e sim OK, tudo bem".

Apesar da derrota nas oitavas em Dubai, Federer afirmou estar nas nuvens: "As coisas tem andado sensacionais, fiz muita gente feliz pois hoje em dia não jogo só por mim, há muito mais que isso".

Roger buscará seu quinto título na Califórnia onde ganhou entre 2004 e 2006 e em 2012. Foi vice em 2014 e 2015.

