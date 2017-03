Rogério Minotouro enfrentará Ilir Latifi em junho, diz site

UFC em Oklahoma City

Em má fase no UFC, o brasileiro Rogério Minotouro terá mais uma chance para se recuperar na organização. No dia 25 de junho, em Oklahoma City, o veterano de 40 anos enfrentará Ilir Latifi pelos meio-pesados. As informações são do Combate. Curiosamente, os dois lutadores vêm de derrota para Ryan Bader, que deixou o UFC a caminho do Bellator MMA.

Minotouro, que fez história no extinto Pride, vive uma fase instável desde que chegou ao UFC, em 2009. Ele venceu Luiz Cané e Jason Brilz, perdeu para Ryan Bader e Phil Davis, passou por Tito Ortiz e Rashad Evans. Mas, nas últimas quatro lutas, perdeu três — para Anthony Johnson, Maurício Shogun e novamente para Bader, na mais recente. A última vitória foi em maio do ano passado, quando nocauteou Patrick Cummins. O brasileiro está no 11° lugar do ranking da categoria.

O sueco Ilir Latifi, de 33 anos, vinha em uma sequência de vitórias sobre Hans Stringer, Sean O'Connell e Gian Villante até ser nocauteado por Bader em setembro do ano passado.

A luta entre Minotouro e Latifi será no mesmo card que terá as lutas B.J. Penn x Dennis Siver e Tim Boestch x Johny Hendricks.