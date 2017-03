Romero diz que vai esperar por vencedor de Bisping e St. Pierre

Cautela

Yoel Romero era o principal candidato a desafiar o campeão Michael Bisping. No entanto, o UFC optou por deixar o primeiro colocado do ranking da categoria de lado e escalou Georges St. Pierre, ex-campeão dos meio-médios e que não luta há mais de três anos, para a disputa.

Com a luta entre Bisping e St. Pierre encaminhada para o UFC 213, em julho, chegou a ser cogitada uma nova luta para Romero. No entanto, o cubano pretende esperar a disputa.

— Minha luta com Bisping acontecerá definitivamente. Mesmo se Bisping perder para GSP, vou derrotar St. Pierre e oferecer uma luta para o Bisping, porque temos negócios inacabados. Adoraria uma luta com o GSP, porque sei que, com nossos estilos, seria um bom teste para nós dois. Sinto que posso neutralizar seus pontos fortes, e então ele teria que jogar no meu mundo. E isso fará com que qualquer um se sinta desconfortável — disse, em entrevista ao site FloCombat.



Yoel Romero, de 39 anos, está invicto desde que ingressou no UFC, em abril de 2013. Ele acumulou vitórias sobre Clifford Starks, Ronny Markes, Derek Brunson, Brad Tavares, Tim Kennedy, Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré e Chris Weidman.



Com uma carreira consolidada no wrestling, Romero só passou a lutar MMA profissionalmente aos 32 anos. Ele tem 13 vitórias em 14 lutas na carreira — a única derrota foi para Rafael Cavalcante, no Strikeforce, em setembro de 2011.