Romero sugere disputa de cinturão interino contra Anderson Silva

Romero quer enfrentar Anderson Silva no UFC

Se Michael Bisping e Georges St. Pierre vão se enfrentar pelo cinturão linear dos médios, o primeiro colocado do ranking da categoria deu uma sugestão improvável: enfrentar Anderson Silva por um cinturão interino da categoria.

Quando a luta entre Bisping e St. Pierre foi anunciada, Romero disse que gostaria de esperar pelo vencedor do duelo para desafiar o campeão. No entanto, em entrevista ao programa MMA Hour nesta segunda-feira, afirmou que gostaria de enfrentar o Spider enquanto isso pelo título provisório.

Yoel Romero tem 13 vitórias e uma derrota na carreira no MMA. Aos 39 anos, está invicto no UFC com vitórias sobre Clifford Starks, Ronny Markes, Derek Brunson, Brad Tavares, Tim Kennedy, Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré e Chris Weidman.



Já Anderson Silva foi campeão dos médios entre 2006 e 2013, quando perdeu o título para Weidman. Desde então, ele quebrou a perna na revanche com Weidman, teve uma vitória revertida para luta sem resultado por doping contra Nick Diaz, e teve derrotas para decisão para Michael Bisping e Daniel Cormier. O Spider finalmente voltou a vencer em fevereiro, quando derrotou Derek Brunson por decisão.

Pelo padrão do UFC, é difícil que haja uma luta por cinturão interino enquanto o campeão linear está ativo.