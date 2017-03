Royce Gracie revela interesse em revanche contra Matt Hughes

De novo?

Gracie voltou a lutar em fevereiro do ano passado

O lendário Royce Gracie tem apenas duas derrotas na carreira no MMA. Uma delas é para o americano Matt Hughes, um nocaute técnico sofrido no UFC 60, em maio de 2006. E, com o recente interesse de Hughes em voltar a lutar, Gracie está disposto a fazer uma revanche.

— Cara, isso seria ótimo. Todo mundo quer ver esta segunda luta — disse Gracie, em entrevista ao site MMA Fighting.



O brasileiro disse que, 11 anos depois, adotaria uma estratégia parecida à derrota sofrida em 2006, mas seria mais ativo.

— Eu estaria na luta. A estratégia estava certa. Tudo o que planejamos e imaginamos que ele faria, ele fez. Mas eu não estava na luta — contou.

Royce Gracie, de 50 anos, tem contrato com o Bellator, organização pela qual fez sua luta mais recente — ele venceu Ken Shamrock por nocaute técnico em fevereiro de 2016, nove anos depois de sua luta anterior, uma vitória por decisão sobre Kazushi Sakuraba em junho de 2007.