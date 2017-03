São Paulo inicia negociação para contratar Everton Ribeiro

Reforço?

A diretoria do São Paulo trabalha na tentativa de anunciar um reforço de peso em breve. A cúpula tem o meia Everton Ribeiro como alvo para acabar com a dependência que o peruano Cueva causa ao time, mantém negociações há alguns dias e tem esperança de acertar a contratação do jogador, que já definiu: voltará ao Brasil, após duas temporadas defendendo o Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos (EAU).



A negociação precisa ser sacramentada logo porque o prazo para registro de jogadores vindos de clubes de fora se encerra no dia 4 de abril. O São Paulo ainda concorre com outro grande clube brasileiro, mas no momento está em vantagem. Everton Ribeiro consegue se desligar de Al Ahli sem custos de transferências para quem contratá-lo, mas exige um salário acima do teto salarial do Tricolor (R$ 400 mil). Para sair acordo, isso precisará ser equacionado. A opção é que os valores acima sejam diluídos em luvas.

Leia mais

Dois jogadores do Grêmio e um do Inter integram a seleção da oitava rodada do Gauchão

Southgate dá sequência à reconstrução da seleção inglesa

Com Firmino na vaga de Jesus, Tite define Seleção para encarar Uruguai



Há mais de uma semana, Robson Ferreira, empresário de Ribeiro, está nos Emirados Árabes tratando da rescisão de contrato do jogador de 27 anos e bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013 e 2014, quando foi escolhido o melhor jogador do campeonato. A confiança é de que a liberação seja concretizada, até porque Everton conquistou tudo pelo clube árabe.

O técnico Rogério Ceni já pediu um jogador com características parecidas às de Cueva, armador, típico camisa 10. Everton é canhoto e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2014, no auge pelo Cruzeiro, pelo técnico Dunga.

Cueva é o artilheiro do São Paulo na temporada, com sete gols, além de ter dado quatro assistências, ficando atrás apenas de Luiz Araújo, que deu cinco. No momento, está com a seleção do Peru, nas Eliminatórias, e pode desfalcar o time em três jogos (Botafogo-SP, Corinthians e São Bernardo).

*LANCEPRESS