Scheidt vence em Porto Alegre primeira regata em nova classe

Fenômeno da vela

Estreante na classe 49er, Robert Scheidt conquistou sua primeira vitória na nova categoria. No terceiro dia de competições na Copa Brasil de Vela, o bicampeão olímpico na Laser e o proeiro Gabriel Borges chegaram na frente na primeira regata desta quarta-feira no Guaíba, em Porto Alegre, seguidos pelo espanhol Carlos Robles e o brasileiro Marco Grael.

Na segunda regata, as duplas inverteram as posições. Com os resultados, a liderança segue com Robles/Grael, que somam sete pontos perdidos, já com os descartes. Scheidt e Borges permanecem em segundo, com 12 pontos perdidos.

— Vencer a primeiro prova na 49er, e ainda no Brasil, mostra que estamos no caminho certo e nos dá mais confiança para seguir nesta trajetória de aprendizado — disse o velejador de 43 anos, dono de cinco medalhas olímpicas.

Na estreia, na segunda-feira, Scheidt cruzou a linha de chegada em terceiro e quarto lugares, desempenho que valeu a quarta posição na classificação geral na 49er. No segundo dia, na terça-feira, obteve três segundos lugares e saltou para a vice-liderança.

As disputas da classe Finn começaram nesta quarta-feira, com vitória de Jorge Zarif, campeão mundial em 2013, nas três regatas.

A competição no Rio Grande do Sul é o primeiro grande evento da vela brasileira em 2017. As regatas seguem até dia 11, com sede dividida entre o Clube dos Jangadeiros e o Veleiros do Sul.

