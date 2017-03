Scheidt vence mais duas regatas, mas permanece em segundo na classificação geral da 49er

Caça aos líderes

Robert Scheidt venceu mais duas regatas na 4ª Copa Brasil de Vela e segue na caçada pela liderança da classe 49er.

Nesta quinta-feira, quarto dia da competição disputada nas águas do Guaíba, em Porto Alegre, o bicampeão olímpico cruzou a linha de chegada na frente em duas das três provas disputadas, além de somar um segundo lugar.



Com os resultados, o timoneiro de 43 anos e o proeiro Gabriel Borges têm 16 pontos perdidos e seguem na segunda colocação na classificação geral. O espanhol Carlos Robles e do brasilero Marco Grael, com 12 pontos, continuam em primeiro lugar.

Depois de vencer a primeira regata na nova classe na véspera, Scheidt se mostrou satisfeito com o desempenho desta quinta.

— Hoje foi nosso melhor dia no campeonato. Na primeira regata, novamente estávamos na frente, mas cometemos um erro na segunda volta do percurso, fomos ultrapassados e chegamos em segundo. Depois, fizemos dois primeiros lugares. Subimos um pouco na pontuação, mas sabemos que é difícil tirar a diferença para os líderes em função de só faltarem duas regatas. Vamos acreditar até o fim e tentar velejar bem, que é o mais importante — disse o velejador, ouro nos Jogos de Atlanta 1996 e Atenas 2004 na classe Laser.

Estreante em Olimpíadas nos Jogos do Rio 2016, a classe Nacra — a único mista da competição — tem a liderança do gaúcho Samuel Albrecht, do Veleiros do Sul, e de Isabel Swan, bronze em Pequim 2008 na 470, com 10 pontos perdidos

Na 2ª Copa Brasil de Vela Jovem, duas duplas do Clubes do Jangadeiros disputam a liderança. Lorenzo Bernd e Philipp Rump estão na frente com 11 pontos perdidos, dois a menos do que Breno Kneipp/Ian Paim.

A competição no Rio Grande do Sul é o primeiro grande evento da vela brasileira em 2017. As regatas seguem até sábado (11/3), com sede dividida entre o Clube dos Jangadeiros e o Veleiros do Sul. Em paralelo à Copa Brasil, está sendo disputada a 2ª Copa Brasil de Vela Jovem.

Veja os três primeiros de cada classe

49er

1º) Carlos Robles/Marco Grael — 12 pontos perdidos

2º) Robert Scheidt/Gabriel Borges — 16 pontos perdidos

3º) Martine Grael/Kahena Kunze — 27 pontos perdidos

Laser Standard

1º) Bruno Fontes — 11 pontos perdidos

2º) João Pedro Oliveira — 13 pontos perdidos

3º) Philipp Grochtmann — 19 pontos perdidos

Nacra

1º) Samuel Albrecht/Isabel Swan — 10 pontos perdidos

2º) João Siemsen Bulhões/Gabriela Nicolino de Sá — 13 pontos perdidos

3º) Mateo Majdalani/Eugênia Bosco — 16 pontos

RS:X masculino

1º) Albert Lopes de Carvalho — 12 pontos perdidos

2º) Brenno Mendonça Francioli — 21 pontos perdidos

3º) Gabriel Bastos Pereira — 25 perdidos

RS:X feminino

1º) Patricia Freitas — 9 pontos perdidos

2º) Bruna Martinelli de Mello — 14 pontos perdidos

3º) Carmen Rosas — 27 pontos perdidos

29er

1º) Lorenzo Bernd/Philipp Rump — 11 pontos perdidos

2º) Breno Kneipp/Ian Paim — 13 pontos perdidos

3º) Lucas Cazale/Richard Freitas — 20 pontos perdidos

*ZHESPORTES