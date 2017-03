"Se você não é McGregor, cale-se", diz Dana sobre "lutas do dinheiro" no UFC

Lutas

Desde que Conor McGregor surgiu no cenário do mundo das lutas o termo "luta do dinheiro" foi criado. Cada vez mais usado para descrever combates que prometem rendas milionárias e massivas vendas de pay-per-view devido ao apelo público, o termo está tirando o presidente Dana White do sério.



Em conversa com os jornalistas em Las Vegas (EUA), antes do UFC 209, ele comentou o assunto e deixou um recado direto e claro para os lutadores do plantel de sua organização.

- Estou ficando cansado de ouvir o termo "luta do dinheiro". "Eu quero a luta do dinheiro, eu quero a luta do dinheiro". Vão todos descer de peso e enfrentar Conor"? Conor é o cara. Ele traz os maiores números. Cale a boca se você não faz isso. Se você não é Conor McGregor, cale a boca. Caras falam de luta do dinheiro, mas eles não são luta do dinheiro. Quem quer que seja, se você é um bom campeão, suas lutas vão vender. Se você não é um astro de vendas de pay-per-view, cale aboca e lute - declarou o dirigente, segundo trecho reproduzido pelo site MMA Fighting.