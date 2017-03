Segundo jornal espanhol, Barcelona quer contratar Bellerín para a próxima temporada

Futebol

A lateral-direita deve ser a prioridade do Barcelona na próxima janela de transferências. Segundo o jornal "Sport", da Espanha, o alvo do clube catalão será Bellerín, do Arsenal. Ele já havia sido cogitado em outras oportunidades.

Bellerín, de 21 anos, passou a ser visto como o jogador ideal para a diretoria, com o objetivo de resolver os problemas do lado direito. Ainda segundo a publicação, dirigentes do Barça vem mantendo contato regular com o jogador. Nas últimas semanas, o diretor técnico do Barça, Robert Fernández, passou a se reunir com o empresário do atleta.



O jogador renovou seu contrato com os Gunners há alguns meses e convencer a equipe de Arsene Wenger a aceitar a transferência parece ser o maior desafio para o Barcelona. As conversas devem começar no final de abril e o preço deve girar em torno de ¿ 40 milhões.



*LANCEPRESS