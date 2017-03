Seleção Brasileira de Rúgbi é escalada para jogo no Pacaembu

Bola oval

A Seleção Brasileira de Rúgbi XV já está escalada para a partida diante do Canadá, realizada nesta sexta-feira, às 19h10min, no estádio do Pacaembu. Os ingressos para o último jogo dos Tupis pelo Americas Rugby Championship (ARC) de 2017, já estão à venda com o valor promocional a partir de R$11,00.

A Seleção Brasileira participa do ARC visando elevar seu nível diante de rivais mais fortes, como a Argentina (quarta colocada na Copa do Mundo de Rugby 2015), Canadá, Estados Unidos e Uruguai (também participantes da Copa do Mundo). Com a vitória sobre o Chile, na primeira rodada, a equipe está na quinta colocação na classificação do torneio, à frente do tradicional adversário. O Canadá aparece em quarto lugar, com sete pontos contra quatro do Brasil.



A partida entra Brasil e Canadá no Pacaembu tem ingressos à venda pelo site www.stubhub.com.br, com valores promocionais a partir de R$11,00 (arquibancada, meia) e R$22,00 (arquibancada, inteira). A ação da Confederação Brasileira de Rúgbi (CBRu) visa incentivar a compra antecipada. Na hora do confronto, os fãs poderão comprar ingressos, porém com valor cheio: R$30,00 a inteira e R$15,00 a meia.



Os 23 convocados pelo treinador Rodolfo Ambrósio são:



1 - Jonatas Paulo "Chabal"

2 - Yan Rosetti

3 - Pedro Bengalo

4 - Lucas Moraes "Bruxinho"

5 - Luiz Vieira

6 - André Arruda

7 - Arthur Bergo

8 - Nicholas Smith "Nick"

9 - Lucas Duque "Tanque"

10 - Josh Reeves

11 - Stefano Giantorno

12 - Moises Duque

13 - Felipe Sancery

14 - Ariel Rodrigues

15 - Daniel Sancery

16 - Luan Almeida

17 - Wilton Rebolo "Nelson"

18 - Matheus Rocha

19 - Diego Lopez

20 - João Luiz da Ros "Ige"

21 - Matheus Cruz

22 - Matheus Souza

23 - Lucas Tranquez "Zé"



*LANCEPRESS