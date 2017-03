Seleção faz último treino antes de pegar o Paraguai

Ajustes finais

A Seleção Brasileira faz nesta segunda-feira o último treino antes do jogo contra o Paraguai, na terça. Com o prestígio resgatado, o time brasileiro receberá o apoio da torcida paulista. Tite volta ao estádio em grande estilo.

No último sábado, foi ovacionado no Morumbi pela exigente torcida paulista que foi ao treino. Ele foi o único que teve o nome gritado por aproximadamente 15 mil fãs.

Mas nem tudo deixa o técnico satisfeito. Na semana passada, por exemplo, ele ficou descontente com a publicação de jogadas ensaiadas pelo blog do jornalista Gustavo Hofman, da ESPN. Por isso, fechou o treino tático da Seleção no domingo.