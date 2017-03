Seleção gaúcha juvenil estreia com derrota no Campeonato Brasileiro de Seleções

Vôlei

A temporada 2017 dos Campeonatos Brasileiros de Seleções começou nesta segunda-feira com a primeira rodada da Divisão Especial do Sub-20 masculino. A competição acontece no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema e conta com oito participantes que representam as cinco regiões brasileiras. Rio de Janeiro, Sergipe, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão no grupo A, enquanto Distrito Federal, Paraná, São Paulo e Pará formam o grupo B.

Na partida de abertura, a equipe de Santa Catarina levou a melhor do duelo regional contra o Rio Grande do Sul. Os catarinenses venceram por 3 sets a 1 (parciais de 25/20, 25/21, 17/25 e 25/16), em 1h54min de jogo pelo grupo A.

O outro confronto do grupo foi entre Rio de Janeiro e Sergipe. A equipe carioca bateu os sergipanos por 3 sets a 0 (25/13, 25/17 e 25/14). Nesta terça-feira (14.03), os gaúchos medem forças com o selecionado sergipano às 14h30, e a equipe do Rio pega Santa Catarina às 17h30.

No grupo B o duelo entre Distrito Federal e Paraná foi decidido apenas no quinto set. A vitória ficou com o time paranaense (25/16, 19/25, 22/25, 25/21 e 17/15), em 2h24. Um pouco mais tarde o time de São Paulo levou a melhor sobre o Pará por 3 sets a 0 (25/14, 25/19 e 26/24), em 1h31. Na segunda rodada, na terça-feira, o Distrito Federal joga contra o Pará às 13h e São Paulo enfrenta o Paraná às 16h.

O CBS Sub-20 masculino da Divisão Especial conta com oito equipes na disputa, divididos em dois grupos de quatro times cada. As equipes jogam entre si dentro dos grupos e os dois melhores avançam para as semifinais. O sétimo e o oitavo colocados serão rebaixados para a Primeira Divisão em 2018.

