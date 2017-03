Sem Gabriel Jesus, Tite cita "oportunidade" para Diego Souza e Firmino

Para mostrar trabalho

Tite e Edu Gaspar concederam coletiva da convocação no aeroporto de Congonhas, em São Paulo Foto: Ricardo Stuckert / CBF/Divulgação / CBF/Divulgação

A grande dúvida na convocação de Tite era quem seria o substituto do lesionado Gabriel Jesus. No anúcio, feito nesta sexta-feira, o técnico indicou que Diego Souza ganha uma chance para os jogos da Seleção Brasileira contra Uruguai e Paraguaio, no fim de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O treinador disse que o momento da Seleção é de retomar o nível das atuações nos primeiros sete jogos sob seu comando. Para isso, precisará de um bom rendimento mesmo sem o centroavante titular.

— É um momento de confirmação e, depois, de evolução. Esse é o estágio. São poucos jogos, eu tenho consciência disso. Neste processo de evolução, vão ter oportunidades. Tenho me valido das entrevistas por vezes para passar esta mensagem aos atletas. Joguem nos clubes, estejam com a preparação na plenitude. Para atletas de alto nível, a exigência é essa. Precisamos desse comportamento. Sem Gabriel, temos Diego e Firmino, é uma oportunidade para fazer grandes jogos — explicou o treinador.

Depois de uma sequência de jogos em 2016, a Seleção ficou quatro meses sem partidas oficiais — o único jogo foi o amistoso contra a Colômbia, que contou apenas com jogadores que atuam no futebol nacional. Na avaliação de Tite, a chance de garantir a classificação à Copa do Mundo na próxima sequência de jogos mantém o alto nível de intensidade.

— Vou falar em termos pessoais. Descobri o que eu preciso. Preciso assistir a jogos ao vivo, porque isso me remete no ritmo de trabalho normal. Fico voltado ao jogo, projetando o jogo, e consigo elaborar melhor. Uma retomada, sim, aumenta a expectativa. Também há um trabalho encaminhado. Temos uma possibilidade real de classificação, isso gera uma pressão que é inerente à nossa profissão — destacou.

O Brasil lidera as Eliminatórias sul-americanas com 27 pontos. Os quatro primeiros colocados garantem vaga ao Mundial da Rússia. O quinto colocado vai para a repescagem — atualmente, o posto é da Argentina, que tem 19 pontos.