Semifinal da Superliga feminina começa nesta sexta-feira

Vôlei

Vôlei Nestlé/Osasco contra Dentil/Praia Clube. Rexona-Sesc/Rio de Janeiro contra Camponesa/Minas. As duas séries pelas semifinais da Superliga feminina de vôlei 2016/2017 começam nesta sexta-feira, com os dois jogos com transmissão do SporTV. O time de Osasco receberá a equipe mineira no ginásio José Liberatti, às 19h, enquanto o grupo carioca optou por começar a disputa na casa do adversário, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG), às 21h30.

Leia mais:

"O Grêmio não precisa contratar goleiro reserva", diz Danrlei

Wozniacki vence Pliskova e é finalista do torneio de Miami

Grêmio inicia preparação para enfrentar o Veranópolis

Com a vantagem de definir a sequência da série, o Rexona-Sesc/Rio de Janeiro optou por fazer o primeiro na casa do adversário, onde a central Juciely acredita que seu time terá dificuldades.



– Vai ser um jogo muito difícil, onde o Minas vem jogando bem e se apoiando bastante na principal jogadora que é a Hooker, mas não podemos deixar de ressaltar também as outras grande jogadoras como Jaqueline, Léia, Mara, Carol com toda sua experiência. Neste primeiro jogo, elas têm a vantagem de estar com toda torcida favor e, baseado nos nossos últimos confrontos, sabemos que vai ser jogo duro e com bastante emoção – afirmou Juciely.

Nas quartas de final, o Rexona-Sesc passou pelo Pinheiros (SP), o Vôlei Nestlé pelo Fluminense (RJ), o Dentil/Praia Clube pelo Terracap/BRB/Brasília (DF), e o Camponesa/Minas eliminou o Genter Vôlei Bauru (SP).

*ZHESPORTES