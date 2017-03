Sesi-SP vence o Minas Tênis Clube e abre 2 a 0 na série melhor de cinco

Superliga

Depois de vencer o primeiro jogo em casa, o Sesi-SP esteve em Belo Horizonte nesta quarta-feira e conseguiu a segunda vitória sobre o Minas Tênis Clube, abrindo a vantagem de 2 jogos a 0 na série melhor de cinco pelas quartas de final da Superliga masculina de vôlei 2016/2017. O time paulista venceu por 3 sets a 1 (29/27, 19/25, 25/21 e 25/18), em 1h59 de partida disputada na Arena Minas.

O oposto do Sesi-SP, Théo, foi um dos grandes destaques da partida. Com atuação decisiva, foi o mais votado no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e saiu de quadra com o Troféu VivaVôlei, programa de responsabilidade social da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) que atende crianças de 7 a 14 anos por meio de escolinhas de vôlei.

Sem poder contar com o ponteiro Douglas Souza, que sofreu um estiramento no abdômen, o Sesi-SP sofreu mais um desfalque depois de estar sem outro ponteiro, Fábio, e com outro jogador da mesma posição, Murilo, voltando de lesão no cotovelo. O oposto Théo falou sobre o desfalque e chamou atenção para a necessidade de uma ajuda de todos.

– Tivemos mais uma baixa, que foi a do Douglas, que nos pegou desprevenidos, mas todos têm os seus problemas. Não podemos ficar sentindo isso. Temos que nos ajudar, adaptar o que for preciso e fazer o que puder de melhor – afirmou Théo, que já pensa no próximo duelo, novamente em casa.

– Sabemos que vai ser mais um jogo muito difícil. Conseguimos vencer aqui dentro, que é difícil, e vamos levar a série para casa. Não podemos deixar a ansiedade dominar. Temos que saber que eles vão chegar forte e o nosso time tem que estar no máximo – complementou Théo.

Pelo lado do Minas, o central Flávio lamentou o resultado negativo.

– O Sesi-SP teve todos os méritos, fez um belo jogo e venceu jogando melhor do que o nosso time hoje. Não conseguimos repetir a boa atuação que tivemos no primeiro jogo. Tivemos alguns erros bobos, que nos custaram a partida. É difícil a nossa situação agora, mas vamos em busca. Não desistimos – concluiu Flávio.

O terceiro duelo entre Sesi-SP e Minas será no domingo, às 16h, no Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo, com transmissão ao vivo do SporTV. Em caso de uma vitória, o time paulista estará classificado para as semifinais da Superliga masculina.

