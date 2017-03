Sevilla bate o Athletic Bilbao e segue na briga pelo título espanhol

Futebol

Sevilla segue firme na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Nesta quinta-feira, a equipe da Andaluzia teve de suar muito para vencer, em casa, o Athletic Bilbao por 1 a 0. O único gol foi marcado por Iborra, ainda no primeiro tempo. O técnico Jorge Sampaoli voltou a relacionar Ganso, mas o brasileiro não entrou em campo.



O resultado mantém o Sevilla na terceira colocação, agora com 55 pontos. A liderança é do Barcelona, com 57. O Real Madrid, com um jogo a menos, é o segundo com 56. Já O Athletic Bilbao segue na luta por uma vaga em competições europeias. A equipe basca tem 38, em oitavo lugar, a quatro do Villarreal, que é o sexto.



A partida já inspirava cuidado para o Sevilla. Apesar de jogar no Ramón Sánchez Pizjuán, a equipe tinha problemas para criar chances reais de gol. E via os bascos chegarem com muito perigo.



O gol dos andaluzes saiu aos 13 minutos do primeiro tempo. Vietto foi derrubado dentro da área. Na cobrança, Jovetic bateu mal e Iraizoz pegou, mas Iborra foi esperto no rebote e marcou.



Na segunda etapa, o Athletic Bilbao pressionou o Sevilla em busca do gol de empate. A equipe basca teve algumas chances, mas a pontaria estava descalibrada. Por outro lado, o técnico Sampaoli fez algumas substituições que deixaram o time da casa mais veloz, apostando nos contra-ataques. E encaixou um após um bom tempo se defendendo, mas o árbitro não deu penalidade.



