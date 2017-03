Sevilla empata com Alavés e se distancia de Barcelona e Real Madrid

Patinada

O Sevilla deixou pelo caminho dois pontos importantes fora de casa, ao empatar nesta segunda-feira em 1 a 1 com o Alavés, e deixou os primeiros colocados Barcelona e Real Madrid escaparem na tabela, ao encerramento da 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

O francês Wissam Ben Yedder abriu o placar para os andaluzes no primeiro tempo (23 minutos) e o sérvio Aleksandar Katai empatou a 15 minutos do apito final.

Após as vitórias de Barcelona e Real Madrid no fim de semana, o Sevilla se viu obrigado a vencer para se manter na briga pelo título e na cola dos dois gigantes do futebol espanhol.

Tudo estava bem encaminhada após o gol de Ben Yedder, mas a equipe treinada pelo argentino Jorge Sampaoli cedeu a iniciativa do jogo ao adversário, que no segundo tempo empatou e chegou a ter a chance de virar o placar e ficar com os três pontos.

Com o empate, o Sevilla soma 56 pontos (3º) e se distancia a quatro do líder Barcelona e a três do Real Madrid (2º), que tem um jogo a menos.

Já o Alavés perdeu grande chance de se aproximar da disputa por uma vaga na Liga Europa, permanecendo na 11ª colocação com 34 pontos.

Resultados da 26ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira:

Betis - Real Sociedad 2 - 3

Sábado:

Leganés - Granada 1 - 0

Eibar - Real Madrid 1 - 4

Villarreal - Espanyol 2 - 0

Barcelona - Celta Vigo 5 - 0

Domingo:

Sporting - Deportivo La Coruña 0 - 1

Atlético de Madrid - Valencia 3 - 0

Las Palmas - Osasuna 5 - 2

Athletic Bilbao - Málaga 1 - 0

Segunda-feira:

Alavés - Sevilla 1 - 1

*AFP