Simeone confia na presença de Torres contra Leverkusen

El Niño de volta

O argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madri, confia na presença de Fernando Torres para a partida de volta contra o Bayer Leverkusen, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, depois do atacante sofrer um traumatismo cranioencefálico no dia 2 de março.

– Está em recuperação e achamos que para o jogo de quarta-feira ele pode estar disponível – falou Simeone durante coletiva de imprensa que antecede a partida da 27ª rodada da Liga, contra o Granada.

Os Colchoneros recebem os alemães no Vicente Calderón com a vantagem de 4 a 2 construída na Alemanha.

Torres não participou da vitória contra o Valencia e vai desfalcar o time contra os andaluzes, mas "El Niño" já treina com os companheiros desde terça-feira.

Torres teve que ser levado para o hospital depois de disputar uma bola pelo alto com Alex Bergantiños e cair com o rosto no chão, durante partida contra o Deportivo La Coruña.

– Foi um grande susto para todos, mas estou bem – falou Torres ao receber prêmio de um patrocinador do time na volta aos treinos. – Não me lembro muito do lance até o momento que recuperei a consciência no hospital. Acho que foram momentos intermináveis para quem gosta de mim, minha mulher, meus pais, meus irmãos. Estavam vendo o jogo ao vivo e entendo o susto que levaram – acrescentou El Niño.

O jogador disse ainda que agora é esquecer e pensar no que vem e pensar o quanto antes e voltar a jogar.

