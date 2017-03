Sock elimina Nishikori e encara Federer nas semis em Indian Wells

Tênis

O americano Jack Sock surpreendeu o japonês Kei Nishikori, quarto cabeça de chave, e avançou às semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, nas quais enfrentará o suíço Roger Federer. Sock superou o asiático em três sets, 6-3, 2-6, 6-2, em uma hora e 49 minutos de jogo.

Esta será a primeira semifinal de um Masters 1000 para Sock. Federer já conquistou o título de Indian Wells quatro vezes. O suíço se classificou às semifinais sem jogar nas quartas, beneficiado pela desistência do australiano Nick Kyrgios, que alegou sofrer de infecção alimentar.

– Infelizmente, não posso jogar hoje devido a uma enfermidade – declarou Kyrgios em sua conta no Twitter. – Acreditamos que seja uma intoxicação alimentar, e estou rezando para que não seja nada mais sério – continuou o australiano, que nas oitavas de final derrotou o sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo.

No texto publicado, o australiano, número 16 do ranking ATP, explicou que a decisão de desistir do torneio aconteceu depois de –passar uma noite agitada – devido ao mal-estar, e que para enfrentar Federer precisaria estar um plena forma.

Na outra semifinal em Indian Wells, o espanhol Pablo Carreño Busta enfrentará o suíço Stan Wawrinka, terceiro cabeça de chave.

*AFP