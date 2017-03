St. Pierre critica cortes de peso no MMA: "Alguém vai morrer"

Preocupação

Georges St. Pierre lutou a carreira toda como meio-médio, até 77,1 quilos. Depois de mais de três anos afastado do MMA, o canadense resolveu voltar ao octógono, mas o retorno será entre os médios, categoria até 83,9 quilos. Em entrevista ao UFC Unfiltered Podcast, o ex-campeão revelou preocupação com o modelo dos cortes de peso feito pelos lutadores.

— Não sou fã do corte de peso. Acho que isso precisa ser mudado, porque um dia alguém vai morrer. Um dia alguém vai morrer, e isso vai afetar todos nós. É muito ruim para a saúde. Existe uma certa porcentagem de desidratação no corpo que é crítica, você pode morrer se passar desse ponto. É muito perigoso — explicou.

Recentemente, o UFC fez uma mudança nas regras. A pesagem passou a ser feita em uma janela da manhã da véspera da luta, e não 24 horas antes do evento. Para St. Pierre, no entanto, a mudança não é boa.

— Minha saúde está acima da minha performance. Acho que a nova pesagem na manhã do dia anterior da luta é uma coisa ruim, porque é vista como uma oportunidade de cortar mais peso. Então, acho que não é bom. Eu disse a Dana, quando o vi, que não via positivamente — analisou.

St. Pierre já indicou que pode voltar aos meio-médios depois da luta contra Michael Bisping, que vale o cinturão dos médios.

O ONE Championship, evento asiático de MMA, mudou as regras de pesagem no fim de 2015 quando o chinês Yang Jian Bing morreu aos 21 anos ao passar mal durante o corte de peso. Desde então, há um acompanhamento do corte de peso ao longo do ano, e foi imposto um limite de corte de acordo com o peso natural dos lutadores.

O UFC também procura tornar o processo mais seguro. Além da pesagem na manhã da véspera, há um limite de corte na semana final da preparação. No entanto, são comuns os casos de lutas canceladas por indicação médica. Na sexta-feira retrasada, o russo Khabib Nurmagomedov precisou ser levado ao hospital e não pode lutar no dia seguinte contra Tony Ferguson.