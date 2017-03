St. Pierre diz que voltou para se consolidar como melhor de todos os tempos no MMA

Confiante

As discussões sobre o melhor lutador de MMA de todos os tempos incluem Anderson Silva, Royce Gracie e Fedor Emelianenko. Mas Georges St. Pierre está disposto a se consolidar no posto. Para isso, buscará o cinturão dos médios depois de ter sido dominante entre os meio-médios.

— Voltei por uma razão: quero fazer história. Vou fazer 36 anos quando for lutar e tudo vai depender do que vai acontecer e como vai acontecer. Não desejo lutar até os 40 e poucos anos. Estas serão minhas últimas lutas e quero escolher elas muito cuidadosamente. Quando digo cuidadosamente, quero dizer que quero fazer as melhores lutas possíveis. Lutas que vão pavimentar meu legado como o melhor de todos os tempos. Talvez eu falhe, mas, se eu falhar, ao menos não vou ter arrependimentos quando tiver 50 anos — disse o canadense, em entrevista ao The MMA Hour.



St. Pierre foi campeão dos meio-médios duas vezes. O primeiro título foi conquistado em novembro de 2006, no UFC 65, quando nocauteou Matt Hughes. Na luta seguinte, ele foi nocauteado por Matt Serra no UFC 69 e perdeu o cinturão.

St. Pierre ficou com um cinturão interino no UFC 79, em dezembro de 2007, ao vencer Matt Hughes novamente. Ele unificou o título ao vencer a revanche com Matt Serra em abril de 2008, no UFC 83. O canadense fez nove defesas de cinturão, sobre Jon Fitch, B.J. Penn, Thiago Alves, Dan Hardy, Josh Koscheck, Jake Shields, Carlos Condit, Nick Diaz e Johny Hendricks.

O canadense só tem menos defesas de cinturão consecutivas do que Anderson Silva, que fez 10 entre os médios de 2006 a 2012. O atual campeão peso mosca, Demetrious Johnson, já tem nove defesas seguidas.

Georges St. Pierre pode se tornar o quarto lutador da história do UFC a ser campeão em duas categorias de peso diferente. Antes, os únicos a conseguirem o feito foram Randy Couture (pesados e meio-pesados), B.J. Penn (meio-médios e leves) e Conor McGregor (penas e leves, o único a conseguir os feitos simultaneamente).

A luta entre St. Pierre e Michael Bisping deve ocorrer no UFC 213, em 8 de julho, em Las Vegas.