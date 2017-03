STJD nega pedido de paralisação e quartas de final do Paranaense são confirmadas

Segue o baile

No início da noite desta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido de paralisação do Campeonato Paranaense. Assim, as quartas de final do Campeonato Paranaense serão realizadas normalmente neste final de semana.

Na última terça-feira, três clubes (Foz do Iguaçu, Toledo e Rio Branco) se aliaram ao PSTC solicitando que o Estadual fosse parado em decorrência do "caso Getterson". O atacante do J. Malucelli teria atuado irregularmente e o julgamento no STJD não tem data definida. O Jotinha, na ocasião, corre o risco de perder 16 pontos.

Entretanto, apesar do risco de embolar o torneio dependendo da decisão do órgão no Rio de Janeiro, o presidente do STJD, Ronaldo Piacenti, negou o pedido de suspensão da competição. Se o J.Malucelli for punido com a perda de 16 pontos, o clube será rebaixado e todos os confrontos das quartas de final serão modificados. Caso aconteça, os duelos das quartas serão: Paraná x Rio Branco, Atlético x Coritiba, Cianorte x Cascavel e Londrina x Cianorte.

A decisão desta quinta confirma a rodada do fim de semana. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) já havia homologado os jogos de ida das quartas de final no final da tarde. Todos os quatro jogos estão marcados para as 16 horas de domingo.

