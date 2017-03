Suárez revela que anúncio de Luis Enrique o surpreendeu

De saída do Barça

O uruguaio Luis Suárez afirmou, nesta sexta-feira, que o anúncio de Luis Enrique de deixar o Barcelona no fim da temporada o surpreendeu. Mas o atacante do time catalão disse que entende a decisão do treinador.

— Realmente me surpreendeu um pouco. Não era o que esperávamos, mas é uma decisão que entendemos e aceitamos — falou Suárez para a rádio Onda Cero. — A justificativa é mais do que aceitável, porque ser treinador é muito difícil, fica muitas horas trabalhando", acrescentou o artilheiro.

Leia mais:

Luis Enrique se diz aliviado após anunciar saída do Barcelona

Emery diz que respeita decisão do colega de deixar o Barça

Conheça os principais nomes cogitados para a vaga de Luis Enrique

Luis Enrique justificou que a decisão se baseia na "maneira que vive a profissão, muito intensamente e sempre procurando soluções. Isso significam poucas horas e descanso e preciso descansar".



— Ele precisa também curtir, é pai de família. Os filhos estão no melhor momento e quer curtir as crianças. Aceitamos sem nenhum problema — afirmou o uruguaio

Suárez afirmou que acredita na virada contra o Paris Saint-Germain ,na próxima quarta-feira.

— Por mais que seja muito difícil, não é impossível. Se fizermos dois gols no primeiro tempo, eles podem começar a ficar nervosos. Somos um time incrível, ambicioso e com vontade. Se fomos capazes de marcar quatro gols no Santiago Bernabéu, porque não no Camp Nou contra o PSG? Temos que pensar positivo — acrescentou o camisa 9.

O atacante garantiu que a relação com os companheiros de ataque é muito boa:

— Muita gente duvidava. Cada um tem seu jeito de ser, mas a verdade é que nos relacionamos muito bem. Dividimos muitas coisas no vestiário, conversamos e aproveitamos o tempo juntos. Ninguém tem inveja de ninguém.

*AFP