Sul-Americano de 29er começa nesta quarta-feira em Porto Alegre

Depois de sediar em março o Brasileiro de 29er, a 4º Copa Brasil de Vela, a 2ª Copa Brasil da Vela Jovem e a 23ª Copa Cidade de Porto Alegre, chegou a vez do Clube dos Jangadeiros abrir as portas para receber o Campeonato Sul Americano de 29er.

A partir desta quarta-feira até o sábado, o evento vai reunir cerca de 50 jovens velejadores de Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. A Comissão de Regatas prevê a realização de até 12 provas nas águas do Guaíba.

O clube da Capital vem se destacando nas classes jovens da vela. Neste mês, foi campeão do 3º Campeonato Brasileiro de 29er, com Breno Kneipp e Ian Paim, e na 2ª Copa Brasil de Vela Jovem. O Jangadeiros conta com a maior flotilha de 29er do Brasil, com 12 atletas e seis barcos novos, recém adquiridos por meio do convênio com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

— Apoiamos e muito esta classe pois acreditamos que ela representa o futuro da vela — diz Manuel Ruttkay Pereira, Comodoro do Clube dos Jangadeiros.

Programação do Sul-Americano de 29er

Quarta feira, 14h — Regatas

Quinta- feira, 14h — Regatas

Sexta-feira, 14h — Regatas

Sábado, 13h — Regatas do dia

17h30min — Premiação na Escola de Vela Barra Limpa

