Supersemana do futebol tem Libertadores, Copa do Brasil e Liga dos Campeões

O fã de futebol terá uma agenda lotada nos próximos três dias. Entre terça e quinta-feira desta semana, a agenda tem início da fase de grupos da Libertadores, terceira fase da Copa do Brasil, oitavas de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa, além de jogos isolados por campeonatos estaduais no Brasil e nacionais na Europa.

Libertadores

A fase de grupos da Libertadores começa nesta terça. O grande destaque é a estreia do Grêmio na quinta-feira, contra o Zamora, na Venezuela. O jogo será às 19h30min e tem transmissão do Fox Sports. Dois brasileiros estreiam já nesta terça: o Atlético-PR, que recebe a Universidad Católica, e a Chapecoense, que visita o Zulia. Na quarta, estreiam Atlético-MG — visita o Godoy Cruz —, Flamengo — recebe o San Lorenzo — e Palmeiras — visita o Atlético Tucumán. Na quinta, além do Grêmio, o Santos entra em campo para enfrentar o Sporting Cristal fora de casa.

Terça, 7/3

17h15min Deportes Iquique x Guaraní-PAR (grupo 8) - (SporTV)

19h30min Jorge Wilstermann x Peñarol (grupo 5) - (SporTV, Fox Sports 2)

21h Atlético-PR x Universidad Católica (grupo 4) - (Fox Sports)

21h45min Zulia x Chapecoense (grupo 7) - (SporTV)

Quarta, 8/3

19h30min Godoy Cruz x Atlético-MG (grupo 6) - (SporTV)

19h30min Sport Boys x Libertad (grupo 6) - (SporTV2)

21h45min Flamengo x San Lorenzo (grupo 4) - (Fox Sports)

21h45min Atlético Tucumán x Palmeiras (grupo 5) - (SporTV)

Quinta, 9/3

19h30min Zamora x Grêmio (grupo 8) - (Fox Sports)

21h The Strongest x Santa Fe (grupo 2)

21h Lanús x Nacional-URU (grupo 7) - (SporTV2)

21h45min Sporting Cristal x Santos (grupo 2) - (Fox Sports)

Campeonato Carioca

Quinta, 9/3

20h30min Botafogo x Volta Redonda (Premiere)

Copa do Brasil

A terceira fase da Copa do Brasil tem parte dos jogos de ida nesta semana. O Inter visita o Sampaio Corrêa na quarta-feira, com transmissão da RBS TV e do Fox Sports 2. São Paulo, Cruzeiro, Fluminense, Vasco e Corinthians também entram em campo.

Quarta, 8/3

19h30min Goiás x Cuiabá

19h30min São Paulo x ABC (Fox Sports)

20h30min Joinville x Gurupi

21h45min Sampaio Corrêa x Inter (RBS TV, Fox Sports 2)

21h45min Murici x Cruzeiro (SporTV2)

21h45min Boavista x Sport (SporTV3)

Quinta, 9/3

19h15min Criciúma x Fluminense (SporTV)

19h15min Vasco x Vitória (Fox Sports)

21h30min Luverdense x Corinthians (SporTV)

Liga dos Campeões

A primeira parte dos jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões ocorre entre terça e quarta-feira. Real Madrid, Bayern de Munique e PSG estão próximos da classificação. A partida entre Barcelona e PSG terá exibição na RBS TV. Todas as partidas serão exibidas pelos canais Esporte Interativo.

Terça, 7/3

16h45min Napoli x Real Madrid (ida: 1x3) - (EI Maxx)

16h45min Arsenal x Bayern de Munique (ida: 1x5) - (EI Maxx 2)

Quarta, 8/3

16h45min Borussia Dortmund x Benfica (ida: 0x1) - (EI Maxx 2)

16h45min Barcelona x PSG (ida: 0x4) - (RBS TV, EI Maxx)

Liga Europa

A Liga Europa também está nas oitavas de final. Todos os jogos de ida ocorrem na quinta. Os destaques são Rostov x Manchester United, Lyon x Roma e um confronto alemão entre Schalke 04 e Borussia M'gladbach.

Quinta, 9/3

15h Copenhague x Ajax (Fox Sports)

15h Apoel x Anderlecht (Fox Sports 2)

15h Rostov x Manchester United (ESPN Brasil)

17h5min Lyon x Roma (Fox Sports)

17h5min Olympiacos x Besiktas (ESPN)

17h5min Gent x Genk

17h5min Celta de Vigo x Krasnodar (Fox Sports 2)

17h5min Schalke 04 x Borussia M'gladbach (ESPN Brasil)

Campeonato Espanhol

Quarta, 8/3

14h45min Deportivo La Coruña x Betis (ESPN)

Campeonato Inglês

Quarta, 8/3

17h Manchester City x Stoke City (ESPN Brasil)

