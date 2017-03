Tchê Tchê trabalha com bola, e Eduardo Baptista comanda treino tático no Palmeiras 

Em recuperação

Eduardo Baptista comandou na tarde desta quarta-feira o primeiro treino tático visando a partida contra o Red Bull. A principal novidade foi Tchê Tchê, que ainda está em transição entre a parte física e técnica, mas já trabalhou com bola nesta tarde. A expectativa é de que ele seja relacionado para o confronto de sexta, em Campinas (SP).

Arouca, que não está inscrito no Paulista, também foi a campo, enquanto Fabiano, recuperando-se de uma lesão na coxa, trabalhou com o preparador físico Thiago Maldonado. Felipe Melo deve ser outra novidade na lista da próxima rodada, já que seu supercílio está bem menos inchado depois do choque que sofreu no clássico contra a Corinthians.

Além do retorno do meio-campista, a dúvida fica por conta da utilização de Borja desde o início da partida. O centroavante entrou bem contra a Ferroviária, fez gol e concorre com Willian. Uma possível escalação tem: Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo e Zé Roberto; Keno, Dudu e Michel Bastos; Borja (Willian).

Nesta quinta será o último trabalho antes do confronto, mais uma vez sem a presença de jornalistas. Com 12 pontos em seis jogos, o Verdão lidera o Grupo C e aproveitará o próximo jogo para preparar-se visando a estreia na Libertadores, quarta-feira que vem, contra o Atlético Tucumán (ARG).

* Lancepress