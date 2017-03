Te cuida, Barcelona: Sport "se reforça" com Neymar, Thiago Silva, Paulinho e Marcelo

Seleção

Classificada à Copa da Rússia, a Seleção Brasileira vive um clima de tranquilidade e de confiança. Prova disso, foi a brincadeira que o ex-meia do Grêmio Diego Souza fez nas redes sociais.



Diego, camisa 87 do Sport Recife, presenteou os companheiros de Seleção Thiago Silva, Neymar, Paulinho e Marcelo com a sua camisa do clube pernambucano. Tirou foto com o quarteto e postou em sua conta no Instagram:

– Voltando para o Recife com novos reforços para o meu Leão!! Hahaha. Tmj rapaziada!! #SóCraque #SeFicarPutoÉPior.

