Técnico abre portas do Corinthians para Emerson Sheik: "Tem espaço"

Oportunidade

Sheik foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo Corinthians

Após o atacante Emerson Sheik falar, em entrevista ao canal Fox Sports, que "gostaria muito de encerrar a carreira no Corinthians", o técnico Fabio Carille abriu as portas do clube para o jogador de 38 anos. O treinador fez diversos elogios, lembrou da amizade entre eles e afirmou que Sheik "joga em qualquer equipe" por mais algumas temporadas.

– O Emerson tem espaço em qualquer equipe. É um grande amigo, tivemos muitos anos juntos no Corinthians, com alguns titulos importantes dentro do clube. Ele é um jogador corajoso, não tem medo, em jogo grande pode contar que ele vai aparecer. Pode ter certeza de que joga em qualquer equipe por mais alguns anos – afirmou Carille, na noite desta segunda-feira, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Questionado se já havia conversas entre dirigentes do Corinthians e Emerson Sheik, o treinador negou. Ele afirmou ter sido "pego de surpresa" pela declaração do atacante.

– Dentro do Corinthians não foi nada falado, não existiu conversa sobre isso, não sei se teve conversa ou só manifestação do Emerson, que é um grande amigo mesmo. Estou sabendo disso pela imprensa – disse Carille.

Emerson Sheik está sem clube desde o fim do ano passado, quando deixou o Flamengo. O atacante falou, no último domingo, sobre o desejo de uma possível volta ao Corinthians, onde conquistou o Brasileirão em 2011, a Libertadores e o Mundial em 2012, além do Paulistão e a Recopa Sul-Americana em 2013. Ele deixou o clube em 2015.

– É o time que eu sinto mais amor – declarou-se Sheik, em entrevista ao Fox Sports.