Técnico do Paraguai, Arce detona árbitro e critica postura de Tite 

Velho conhecido da torcida brasileira, o técnico da seleção do Paraguai saiu inconformado da Arena Corinthians nesta terça-feira. E não foi só pela derrota de 3 a 0 sofrida para o Brasil. O ex-lateral-direito de Grêmio e Palmeiras ficou indignado com a atuação do árbitro peruano Victor Carrillo.

— Desde que começamos a trabalhar, nunca reclamamos da arbitragem, mas hoje foi péssima. Uma vergonha. Brasil não precisa disso, pelo jogo que faz. O pênalti não houve, estupidez. Foi péssima — disparou o treinador paraguaio.

Arce também aproveitou para dar uma alfinetada no técnico Tite. O paraguaio não gostou da postura do técnico brasileiro durante o jogo, que teria sugerido uma incitação à violência por parte do paraguaio. Ele respondeu sobre Tite ao ser perguntado por um jornalista brasileiro se o treinador da Seleção é referência entre os comandantes:

— Acho que sim. Mas é um pouco nervosinho. Hoje ele apelou comigo sem razão. Reclamando: "Não manda bater por trás, não manda bater por trás". E não teve isso, nenhuma recomendação. Nem falta foi. Não sou ninguém para sugerir algo a ele, sou até mais novo. Mas é um grande treinador — analisou.

