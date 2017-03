"Tentamos de todas as maneiras", lamenta Jorge Sampaoli

Não deu

O técnico do Sevilla, o argentino Jorge Sampaoli, lamentou a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao perder por 2 a 0 para o Leicester, mas defendeu sua equipe, afirmando que o time "tentou de todos as maneiras" buscar um placar favorável.

– Tentamos de todas as maneiras, até com um jogador a menos – afirmou Sampaoli após a partida, referindo-se à expulsão de Samir Nasri, aos 29 minutos do segundo tempo.

– Lamentavelmente a grande atuação do goleiro rival foi muito importante para isso, ele pegou dois pênaltis, em um duelo assim é muita vantagem – analisou o técnico, lembrando dos pênaltis perdidos na partida de ida e nesta terça-feira por Steven N'Zonzi.

O técnico foi além em sua análise:

– Com 10 jogadores, colocamos o Leicester todo em sua própria área. Foi um jogo em que ficamos no ataque por todo o segundo tempo, mas lamentavelmente não conseguimos converter – explicou.

*AFP