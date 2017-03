Terceirona inicia neste fim de semana cheia de curiosidades

Longe dos holofotes

Começa neste fim de semana a Terceirona gaúcha e, com ela, surgem histórias curiosas de clubes que tentam fazer futebol profissional bem longe dos holofotes. Neste ano com a inclusão das equipes B de Grêmio e Inter, outros 13 times lutam por duas vagas na Divisão de Acesso do próximo ano — a Dupla é "café com leite" nesse aspecto e não poderá subir.

Os perfis dos clubes são variados. Na competição, está desde o time mais antigo do país, o Rio Grande, até o novato PRS, fundado em 2015 e treinado por seu vice-presidente, Edmilson Silva. Porto-alegrense, o técnico-dirigente já atuou no Flamengo nos tempos de atleta.

Leia mais:

Presidente do Brasil-Pel confirma permanência de Zimmermann: "Vamos mudar não mudando"

Dono da melhor campanha, Novo Hamburgo abre quartas do Gauchão contra o São José

Interior domina a seleção da 11ª rodada do Gauchão



Três jogos neste fim de semana abrem a Terceirona. No sábado, às 15h, na Morada dos Quero-Queros, o Inter B recebe o Rio Grande. No domingo, o Farroupilha recebe o Bagé, às 15h, no Nicolau Fico. No mesmo horário, o Gaúcho encara o Igrejinha na Arena BSBios.

Técnico campeão acreano e ex-gremista lideram o Novo Horizonte

Ney Gaúcho (esquerda) é o técnico da equipe Foto: Divulgação / Novo Horizonte

O Novo Horizonte, fundado em 2008, estreia na Terceirona. Mas não se pode dizer que chega ao campeonato apenas para participar. Na casamata, Ney Gaúcho lidera o elenco com a bagagem de quem já foi bicampeão estadual: pelo Rio Branco, do Acre.

Pela primeira vez comandando um time do próprio estado, Ney acredita em uma boa campanha à frente do clube. Isso porque em campo terá jogadores acostumados com a pressão por resultados. O melhor exemplo é o volante Emerson, integrante do elenco campeão da Copa do Brasil 2001 pelo Grêmio. Natural de Esteio, o jogador é a referência técnica do time.

Natural de Esteio, Emerson é um dos principais jogadores da competição Foto: Divulgação / Novo Horizonte

— Ele nos traz experiência, agrega e ajuda muito o projeto. É identificado com o Novo Horizonte, já esteve aqui no segundo semestre do ano passado, e provavelmente encerrará a carreira aqui neste ano. É bom de trabalhar com ele — diz o comandante.

Criatividade para levar o clube adiante

Foto: Divulgação / Guarany-CM

De volta ao futebol profissional, o Guarany de Camaquã se vale da criatividade para funcionar. Com parcos recursos, a direção se inspirou no que há de mais moderno e resolveu criar produtos oficiais. O mais interessante, provavelmente, é o Xis do Bugre — nome que homenageia o apelido do clube. Com variados sabores, o alimento rende 30% de cada venda ao Guarany.

— É meio como se fosse a hamburgueria do Grêmio — compara o presidente Rogério Barbosa. — Vem numa caixinha personalizada. Mas é tele-entrega.

Apenas criatividade, porém, não basta para que o futebol profissional seja desenvolvido em Camaquã. No dia 14 de março, um incêndio impediu que atletas continuassem no alojamento onde estavam. A solidariedade precisou entrar em cena.

— Conseguimos colocar os atletas em um alojamento que era dos Bombeiros e a comunidade ajudou bastante. Reparamos cerca de 70% do que se perdeu.

A sorte é que, além de abraçar essa causa, a população local parece ter comprado a ideia do Xis do Bugre:

— A venda está bem legal — garante Barbosa.

Com atletas argentinos, Nova Prata promete equipe aguerrida

Foto: Divulgação / Nova Prata

Cinco argentinos prometem dar a cara do Nova Prata em 2017: um time bastante aguerrido. Presidente do clube, Élbio Pilar os trouxe após os gringos serem apresentados por meio de um terceiro.

Por conta de todas as dificuldades envolvidas no processo e o currículo ainda modesto dos atletas, o dirigente nem sabe ao certo por quais clubes os argentinos passaram. Um afirmou ter atuado na base do Independiente.

No final das contas, porém, isso é o que menos interessa. O que importa é a certeza de Élbio Pilar:

— Não devemos nada aos demais.



Um treinador com faro de gol

Alê Menezes completa 41 anos em 2017 Foto: Divulgação / Sapucaiense

Após defender cerca de 30 clubes na carreira (nem ele próprio sabe precisar), Alê Menezes pendurou as chuteiras e agora é treinador. Do Sapucaiense, por onde passou três vezes nos tempos de atleta.



— Quer saber de uma coisa? Tinha propostas para jogar a Divisão de Acesso, mas preferi ficar perto de casa — diz o porto-alegrense e um dos ex-centroavantes mais conhecidos da história do interior gaúcho.



Para assumir o clube, Alê Menezes fez um pedido: que pudesse montar a comissão técnica. E pôde. Contratou como auxiliar o ex-zagueiro Rodrigo Ramos e agora tem uma estratégia.



— Eu, como atacante, pego os atacantes. O Rodrigo pega o zagueiros e faz trabalhos com eles. Essas conversas são muito importantes aqui.



Se tudo transcorrer normalmente, Alê Menezes abraçará de vez a ideia se ser treinador. Ele vê futuro na profissão, apesar de achar que algumas portas não estarão sempre abertas.



— Acredito que alguns clubes que botei na Justiça, por não pagar, falem que nunca vou trabalhar lá. Alguns diretores levam com o coração. Mas se não me contratassem, seria pela mágoa disso, não por dúvida da minha competência.



OS 13 CLUBES QUE BRIGAM PELO ACESSO

Novo Horizonte

Cidade: Esteio

Fundação: 28/12/2008

Título gaúcho: nenhum

Técnico: Ney Santos

Farroupilha

Cidade: Pelotas

Fundação: 26/04/1926

Título gaúcho: Gauchão - 1935

Técnico: Tiago Lopes

Bagé

Cidade: Bagé

Fundação: 20/08/1920

Título gaúcho: Gauchão - 1925

Técnico: Paulo Sérgio de Freitas



Sapucaiense

Cidade: Sapucaia do Sul

Fundação: 28/07/1941

Título gaúcho: nenhum

Técnico: Alê Menezes

Guarany

Cidade: Camaquã

Fundação: 12/02/1946

Título gaúcho: nenhum

Técnico: Fernando Agostini

Riograndense



Cidade: Santa Maria

Fundação: 07/05/1912

Título gaúcho: nenhum

Técnico: Michael Böhm

Rio Grande

Cidade: Rio Grande

Fundação: 31/08/1985

Título gaúcho: Gauchão - 1936

Técnico: Marcelo Moreira

Nova Prata



Cidade: Nova Prata

Fundação: 10/04/2003

Título gaúcho: nenhum

Técnico: Everaldo Alves

Elite

Cidade: Santo Ângelo

Fundação: 30/09/1921

Título gaúcho: nenhum

Técnico: Jorge Maiben

Igrejinha

Cidade: Igrejinha

Fundação: 26/04/1930

Título gaúcho: nenhum

Técnico: Éverton Fabro

PRS

Cidade: Garibaldi

Fundação: dezembro de 2015

Título gaúcho: nenhum

Técnico: Edmílson Silva

Gaúcho

Cidade: Passo Fundo

Fundação: 12/05/1918

Título gaúcho: nenhum

Técnico: Ricardo Attolini



*ZHESPORTES