 Testes em Barcelona não mudam hierarquia da Fórmula-1

Os de sempre

Os oito dias de treinamentos no circuito de Montmeló, que terminaram nesta sexta-feira, não deram lugar para nenhuma surpresa e colocaram a Mercedes, seguida por Ferrari e RBR, como favoritas para a temporada de 2017 da Fórmula-1, que começa em duas semanas, na Austrália.

Assim como no ano passado, a Ferrari de Kimi Raikkonen fez o melhor tempo dos testes. O finlandês cravou 1 minuto, 19 segundos e 634 milésimos, na manhã desta sexta-feira, com pneus supermacios, 4s mais rápido que o melhor tempo de 2016. As novas regras deixaram os carros mais rápidos, mas ainda é cedo demais para dizer se o novo formato dos automóveis, mais largos e compridos, revolucionará a categoria.

– A Mercedes privilegiou claramente a quantidade, em vez da qualidade, no que se refere ao número de voltas. Ainda assim, não estão tão longe da Ferrari – resumiu um responsável técnico da Force India.

Na temporada passada, os alemães melhoraram os tempos nos treinamentos de inverno em quase dois segundos, enquanto a Ferrari não progrediu. As sessões de treinamento acabaram alimentando as esperanças dos amantes da F-1, que desejam ver mais paridade. A liberdade de testes oferecida pela nova regulamentação técnica, associada à autorização para desenvolver os motores durante a temporada, devem permitir mudanças no grid de largada. A pressão parece estar mais sobre a Ferrari do que sobre a RBR, que superou a escuderia italiana no Campeonato de Construtores de 2016.

– É complicado estabelecer uma hierarquia porque não sabemos a quantidade de combustível utilizado pelos outros times – afirmou Max Verstappen, piloto da Red Bull.

Em Barcelona, a diferença visual dos carros para os rivais ficou nítida, já que a RBR usou modelos mais simples que Ferrari e Mercedes, que equiparam-se com elementos extravagantes.