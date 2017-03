Time mexicano se recusa a cobrar pênalti mal marcado pelo árbitro

Você viu?

Um amistoso no México teve um exemplo de fair play. O Monarcas Morelia perdia por 1 a 0 para o América-MEX quando o árbitro assinalou um pênalti para o Morelia.

No entanto, o atacante Luis Gabriel Rey se recusou a fazer a cobrança. Ele informou ao árbitro que a bola não havia tocado o braço do brasileiro William no lance. Com isso, o responsável pelo apito voltou atrás na marcação.

Silvio Romero e Ricardo Marín marcaram os gols do América, que venceu a partida por 2 a 0. Os times fizeram o amistoso para aproveitar a parada no Campeonato Mexicano em função das Eliminatórias da Copa do Mundo.