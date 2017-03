Times gaúchos vencem fora de casa na nona rodada do returno da Superliga

Vôlei

A nona rodada do returno da Superliga masculina foi boa para as equipes gaúchas. No sábado, o Lebes/Gedore/Canoas venceu o São Bernardo fora de casa. Já o Bento Vôlei/Isabela superou o Caramuru/Castro jogando no Paraná.

A equipe dirigida pelo novo assistente-técnico da seleção brasileira masculina, Marcelo Fronckowiak, venceu a equipes paulista por 3 sets a 1 com parciais de 25/18, 25/20, 24/26 e 30/28, em 2h15 de partida. O levantador Evandro foi escolhido o melhor em quadra e ficou com o troféu Viva Vôlei.

Leia mais:

Aos 41 anos, Ricardinho é levantador, capitão e presidente do Maringá



Mais tarde, foi a vez de o Bento Vôlei/Isabela vencer por 3 sets a 0 o lanterna da competição Castro/Caramuru. O líbero Daniel Rossi foi eleito o melhor da partida.

Na décima rodada, o Lebes/Gedore/Canoas segue fora de casa e enfrentará o Minas Tênis Clube na próxima quarta-feira, às 20h. Em caso de vitória a equipe garante vaga na quartas de final da competição. Já o Bento Vôlei/Isabela vai ao Paraná enfrentar Copel Telecom/Maringá, na terça-feira

*ZHESPORTES