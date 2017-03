Tiquinho Soares volta a brilhar, Porto goleia e agora ameaça o Benfica no Campeonato Português

Futebol internacional

O atacante Tiquinho Soares mostrou que vem sendo um dos principais nomes do Porto nesta reta final de temporada. Ele marcou dois gols na goleada da equipe por 4 a 0 sobre o Arouca, fora de casa. Danilo Pereira e Diogo Jota fizeram os outros gols.



O resultado deixa o Porto provisoriamente na liderança do Campeonato Português, com 62 pontos. O Benfica, que encara o Belenenses na segunda-feira, tem 60. O Arouca soma apenas 27, na 12ª colocação.

Leia mais:

Dybala marca aos 51 minutos, e Juventus bate o Milan em Turim

Goleiro pega pênalti no final e estraga estreia do técnico do Bayer Leverkusen

Maradona anuncia que será embaixador do futebol chinês



O Porto resolveu a parada antes da primeira meia hora de partida. O primeiro gol saiu aos 15 minutos, após cobrança de falta de Brahimi, que Danilo Pereira escorou para a rede. Logo em seguida, foi a vez de Óliver Torres cruzar na medida para Tiquinho Soares guardar.



Com o placar praticamente definido, o técnico Nuno Espírito Santo passou a fazer mudanças na equipe. Em uma das alterações, lançou Diogo Jota, que completou cruzamento para anotar o terceiro.



No fim, Tiquinho Soares entrou de vez na briga pela artilharia ao receber de Maxi Pereira e fechar o placar. Foi o 16º do brasileiro, que está a dois do holandês Bas Dost, do Sporting.



*LANCEPRESS