Tite convoca Mariano para a vaga do suspenso Daniel Alves 

A CBF anunciou nesta manhã que o lateral-direito Mariano foi convocado para a vaga de Daniel Alves, que está suspenso para o jogo contra o Paraguai. O jogador vem se destacando no Sevilla, treinado por Jorge Sampaoli, e foi observado recentemente pela comissão técnica da Seleção Brasileira, na Espanha.

Mariano se apresenta no sábado e já se juntará ao grupo de Tite. O horário do desembarque ainda não foi confirmado. Mariano tem 30 anos e foi revelado pelo Guarani, de Campinas. No Brasil se destacou pelo Fluminense onde atuou entre 2009 e 2011. Seu primeiro clube na Europa foi o Bordeaux. Em 2015 acertou com o Sevilla. Nesta temporada ele já atuou em 36 jogos e marcou três gols.

A Seleção Brasileira encara o Paraguai, na terça-feira, às 21h45, na Arena Corinthians. Fágner, reserva de Daniel Alves na convocação inicial, deve ser titular.

