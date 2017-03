Tite convoca Seleção com Diego Souza na vaga de Gabriel Jesus  

Nome na lista

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a convocação da Seleção Brasileira para os jogos com Uruguai, em 23 de março, contra o Uruguai, e em 28 de março, contra o Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa 2018. A novidade na lista é a presença de Diego Souza, convocado para a vaga de Gabriel Jesus, que, lesionado, ficará por três meses longe dos gramados.



A convocação ocorreu no hangar da Gol, uma das patrocinadoras da Seleção, localizado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O Brasil é líder das Eliminatórias, com 27 pontos, e pode garantir classificação à Copa já nesta rodada, desde que termine o jogo com o Paraguai com mais de 12 pontos de vantagem para o sexto colocado, que hoje é a Colômbia, com 18 pontos.



Nenhum jogador da dupla Gre-Nal foi convocado pelo técnico Tite desta vez. No entanto, ex-jogadores de Grêmio e Inter, como o goleiro Alisson, o meia Giuliano, além do próprio Diego Souza, estão garantidos na listagem.



Veja a lista de convocados pelo técnico Tite:



GOLEIROS

Alisson (Roma/ITA)

Weverton (Atlético-PR)

Ederson (Benfica/POR)



ZAGUEIROS

Marquinhos (PSG/FRA)

Thiago Silva (PSG/FRA)

Miranda (Internazionale/ITA)

Gil (Shandong Luneng/CHN)



LATERAIS

Daniel Alves (Juventus/ITA)

Fagner (Corinthians)

Marcelo (Real Madrid/ESP)

Filipe Luis (Atlético de Madrid/ESP)



MEIAS

Casemiro (Real Madrid/ESP)

Fernandinho (Manchester City/ING)

Paulinho (Guangzhou Evergrande/CHN)

Giuliano (Zenit/RUS)

Renato Augusto (Beijing Guoan/CHN)

Diego (Flamengo)

Philippe Coutinho (Liverpool/ING)

Willian (Chelsea/ING)



ATACANTES

Neymar (Barcelona/ESP)

Douglas Costa (Bayern de Munique/ALE)

Roberto Firmino (Liverpool/ING)

Diego Souza (Sport)



