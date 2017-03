Tite explica treino fechado da Seleção: "Preciso falar alto com eles"

Entre eles

A previsão é de uma grande festa para a Seleção Brasileira na noite desta terça-feira na Arena Corinthians. Com sete vitórias consecutivas nas Eliminatórias, o Brasil novamente empolga. O público paulista, sempre muito exigente com a Seleção, entrou no embalo do grande futebol de Neymar e do coletivo até aqui apresentado.

Tite, por sua vez, adota uma postura cautelosa:

— Fechei o treino. Preciso falar alto com eles, gritar se for necessário.

O técnico destacou também na coletiva sua própria trajetória ainda breve na Seleção:

— Tenho apenas sete jogos oficias no comando.

Com a Seleção virtualmente classificada, uma vitória com derrotas de Equador e Chile trará ao Brasil a certeza matemática da vaga com cinco rodadas para o final das Eliminatórias.