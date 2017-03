Torcedor do São Paulo morre ao cair de arquibancada do Morumbi 

Acidente

Um torcedor do São Paulo, identificado por amigos como Bruno Pereira da Silva, morreu ao cair do anel superior do Morumbi neste domingo, pouco antes do clássico contra o Corinthians. Segundo relatos, o homem tentou pular da arquibancada amarela para a vermelha pouco antes do Majestoso, se desequilibrou e acabou caindo para fora do estádio. De acordo com policiais militares que prestaram os primeiros atendimentos, ele se feriu gravemente na cabeça e teve fratura exposta em uma das pernas. Bruno não resistiu aos ferimentos e já chegou ao Hospital do Campo Limpo sem vida.



A reportagem do LANCE! foi ao local do acidente antes de o jogo começar, mas a vítima já tinha sido levada ao hospital. Naquele momento, segundo os policiais, ainda vivo.

O acidente deixou torcedores horrorizados pouco antes da partida. Muitos dos tricolores que estavam no setor amarelo subiram no muro de proteção para tentar observar o acidente depois da queda do homem.



O São Paulo vendeu 44 mil ingressos antecipadamente para o clássico deste domingo, válido pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista. O público total foi de 51.869 pessoas. Vale lembrar que por determinação das autoridades paulistas, o clássico foi disputado com torcida única.



*LANCEPRESS