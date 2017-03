Torcida do Barcelona recebe jogadores com festa após classificação na Liga dos Campeões

A Batalha do Camp Nou

Nesta quarta-feira o Barcelona conseguiu um feito histórico. O time catalão precisava derrotar o PSG por no mínimo cinco gols de diferença para avançar na Champions League, e foi o que aconteceu. Eufóricos com o resultado, os torcedores do Barça foram ao treino da equipe nesta manhã e estenderam faixas celebrando o resultado inesquecível. Segundo o jornal 'Sport', alguns lemas como: "Agora mais do que nunca estamos com vocês", estavam escritos nas faixas.

Sem muito tempo para descansar, os jogadores do Barcelona retomaram suas atividades nesta quinta-feira. Um importante grupo de seguidores esteve nos arredores da Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí. Além disso, o jornal afirma que Messi e Sergi Roberto, o autor do gol decisivo, foram os mais badalados, mas Neymar e Ter Stegen também tiveram seus momentos.

Com a classificação para as quartas de finais o Barcelona aguarda agora o resultado de quatro confrontos para saber quem irá enfrentar na próxima fase da Champions League.