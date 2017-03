Torcida do Boca Juniors comemora gol com avalanche e oito pessoas ficam feridas

Campeonato Argentino

O Boca Juniors visitou o Banfield e venceu por 2 a 0 na noite deste sábado e, apesar da alegria com o triunfo, um fato triste chamou a atenção no duelo válido pelo Campeonato Argentino. Assim que o time Xeneize abriu o placar, a torcida comemorou com a sua famosa avalanche e oito torcedores ficaram feridos.



De acordo com o diário Olé, o Banfield cedeu 7,5 mil lugares para a hinchada do Boca, mas o local destinado no estádio Florencio Sola estava com mais gente do que a capacidade. Os torcedores que se feriram na avalanche foram encaminhados ao hospital e já foram liberados.