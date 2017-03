Tottenham vence Southampton e garante décima vitória consecutiva em casa

Campeonato Inglês

O Tottenham conseguiu uma vitória tranquila no Inglês e deu mais um importante passo para seguir na caçada ao Chelsea, líder do campeonato. Em jogo válido pela 29ª rodada, os Spurs receberam o Southampton e asseguraram o triunfo por 2 a 1. Eriksen e Dele Alli anotaram os gols dos donos da casa. Ward-Prowse descontou.

Com o resultado, a equipe de Londres chegou à sua décima vitória seguida em casa, chegando a 59 pontos e ficando a dez do Chelsea. Já os Saints permanecem no meio da tabela, na décima colocação, com 33 pontos.

Leia mais:

Com golaço de Griezmann, Atlético de Madrid supera o Sevilla no Espanhol

Em jogo intenso, Manchester City e Liverpool ficam no empate

Dybala sai lesionado, mas Juventus garante vitória no Italiano



O início da partida no White Hart Lane foi intenso. O Tottenham partiu para cima e, logo aos dois minutos, Son exigiu grande defesa de Forster. No entanto, aos 13, o goleiro do Southampton não evitou mais uma chegada dos Spurs. Eriksen avançou pela direita, cortou para o meio e acertou o chute colocado para deixar os Spurs em vantagem no marcador.

Aos 31, pênalti para os donos da casa. Vertonghen mandou a bola na a área, houve um bate e rebate, e Davis acabou derrubando Alli. Sem contar com Kane, suspenso, o próprio Deli Alli bateu para fazer o segundo do Tottenham. Antes do apito final, o árbitro não assinalou um pênalti claro para os Saints. Tadic caiu na área, após Davies chegar atrasado e chutar o sérvio.

Não bastasse o placar negativo, o Southampton ainda perdeu Giabbiadini, lesionado. Shane Long entrou no lugar do italiano ainda no primeiro tempo.

Na etapa complementar, os visitantes conseguiram diminuir. Ward-Prowse recebeu dentro da área, foi mais rápido que Vertonghen e mandou de pé esquerdo para o fundo da rede.

O próximo compromisso do Tottenham no Campeonato Inglês será no sábado, dia 1º de abril, diante do Burnley, fora de casa, às 11h (de Brasília). O Southampton, por sua vez, recebe o Bournemoth um pouco mais tarde, às 13h30 (de Brasília), no St. Marry's Stadium.

Leia outras notícias sobre futebol internacional

*LANCEPRESS