Três clubes estão na disputa pela contratação do meia Everton Ribeiro

Mercado

O Flamengo entrou com força na briga para contratar o meia Everton Ribeiro, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013 e 2014 e atualmente no Al-Ahli, dos Emirados Árabes. O São Paulo também negocia com o jogador de 27 anos, enquanto o Palmeiras monitora a situação e avalia se entra na disputa.



São Paulo e Flamengo já abriram negociações e estão um passo à frente na tentativa de contratar o armador, que está decidido a voltar ao Brasil. Para o Palmeiras, o trunfo é o diretor de futebol Alexandre Mattos, que trabalhou com Everton no Cruzeiro e tem relação de amizade com ele.



Leia mais

Atlético-MG anuncia a contratação de Marlone

Após duas rodadas fora das escalas, Diego Real volta ao Gauchão

Buffon completa seu milésimo jogo como profissional contra Albânia



Embora já tenha feito consulta, o time do Allianz Parque não está disposto a pagar o salário pedido no momento (cerca de R$ 700 mil) e só vai se movimentar efetivamente se esse valor for reduzido.Inicialmente, o Al-Ahli deseja receber 5 milhões de euros (R$ 16,8 milhões) para liberar o atleta, mas Robson Ferreira, empresário dele, viajou aos Emirados Árabes para tentar uma rescisão amigável.



A expectativa é positiva. Nesse caso, o clube interessado precisaria "apenas" acertar salários e luvas com Everton.Seja qual for o clube escolhido por Everton, a negociação precisa ser sacramentada logo porque o prazo para registro de jogadores vindos de fora do Brasil se encerra no dia 4 de abril.



Publicamente, o São Paulo nega que esteja em tratativas para trazer o armador. Flamengo e Palmeiras não se manifestam. Quem acompanha as tratativas de perto, porém, diz que o retorno de Everton ao Brasil é certo e que esses clubes estão entre os possíveis destinos dele.



LANCEPRESS!