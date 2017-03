Triunfo gaúcho no Campeonato Brasileiro da classe soling

Vela

Em mais um final de semana com bons ventos no Guaíba, a tripulação gaúcha do barco Bossa Nova venceu o Campeonato Brasileiro da classe Soling, encerrado ontem no Veleiros do Sul, em Porto Alegre. George Nehm, Marcos Pintos Ribeiro e Alexandre Mueller confirmaram o título por antecipação, ainda na penúltima regata. O barco Don't Let Me Down, de Cícero Hartmann, Flávio Quevedo e André Renard, ficaram com o vice-campeonato. Em terceiro lugar chegou o Equilibrium, de Nelson Ilha e os filhos Gustavo e Felipe.

Leia mais:

Canoas perde mais uma para o Cruzeiro e está fora da Superliga

Soares e Murray avançam às quartas do Masters 1000 de Miami



— Foi uma soma de acertos para essa conquista. Tivemos mais velocidade durante as regatas, o barco estava bem ajustado e nossa equipe tem três velejadores de muita experiência em todos os tipos de ventos — comentou George Nehm, o Dodão.

O Campeonato Brasileiro de Soling teve seis regatas no total e contou com a participação de 10 barcos.